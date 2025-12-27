La ATP ha anunciado una normativa histórica para proteger la salud de los tenistas frente a las altas temperaturas.

A partir de la temporada 2026, el circuito masculino permitirá la suspensión de partidos individuales al mejor de tres sets cuando el índice WBGT (Temperatura de Bulbo Húmedo y de Globo) supere los 32,2 °C.

Este indicador, que mide el estrés térmico considerando la humedad, el viento y la radiación solar, también habilitará pausas de 10 minutos si el índice alcanza los 30,1 °C durante los dos primeros sets.

En este periodo, los jugadores podrán ducharse, hidratarse y recibir atención médica o táctica.

La medida busca evitar episodios como los vividos recientemente en el Masters de Shanghái y alinea finalmente los protocolos masculinos con los de la WTA, vigentes desde 1992