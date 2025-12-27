El mundo de la gimnasia rítmica lamenta la pérdida de Isabelle Marciniak, una de las figuras más prometedoras de Brasil, quien falleció este miércoles 24 de diciembre a los 18 años.

La joven atleta no logró superar un linfoma de Hodgkin, enfermedad contra la que luchaba valientemente.

Marciniak destacó por una trayectoria meteórica y un talento técnico excepcional. En 2021, con solo 15 años, se consagró campeona brasileña juvenil, sumando además medallas de plata en cinta y oro en pelota.

Su éxito más reciente se registró en 2023, cuando alcanzó el título nacional en la categoría de trío adulto representando al Club Agir de Curitiba.

La Federación Paranaense de Gimnasia expresó su pesar en un comunicado oficial.

«Que su historia y su pasión por el deporte permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta de formación humana».