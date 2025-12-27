El actor estadounidense Will Smith estrena «De Polo a Polo», una producción que documenta su recorrido de 100 días por los entornos más extremos del planeta. Ecuador ocupa un lugar central en la serie, destacando dos hitos: el hallazgo de una nueva especie de anaconda en el Parque Nacional Yasuní y el descenso a la mítica Cueva de los Tayos.

En el Yasuní, Smith se adentró en la Amazonía junto al líder waorani Penti Baihua y el científico Bryan G. Fry. La expedición no solo documentó ejemplares de anaconda verde de cinco metros, sino que permitió identificar una nueva especie, subrayando la biodiversidad crítica de la región.

La travesía continuó en Morona Santiago, donde Smith descendió 60 metros hacia las profundidades de la Cueva de los Tayos acompañado por la montañista Carla Pérez. Allí, el actor enfrentó sus temores al interactuar con una tarántula gigante, cuyo veneno lo analizaron para investigaciones médicas.

Con un enfoque que mezcla la supervivencia y la ciencia, la serie —disponible desde el 14 de enero de 2026— posiciona a Ecuador como un laboratorio natural indispensable para el mundo.