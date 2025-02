Según Abelardo Achkar, presidente de la Organización para la Liberación de Venezuela, un grupo de congresistas y senadores estadounidenses saben, gracias a gestiones de esta organización, el rol que juegan, Manuel Rosales, gobernador del Zulia y presidente de Un Nuevo Tiempo, Henrique Capriles Radonski y Henry Ramos Allup, líderes de Primero Justicia y Acción Democrática, entre otros dirigentes supuestamente opositores, para oxigenar a Nicolás Maduro y afianzarlo en Miraflores.

“Estos dirigentes deben ser sancionados por la administración de Donald Trump porque son parte del problema y afectan a la voluntad de cambio en el país”, asegura Achkar, al tiempo que reafirma que el grupo actúa de espalda de los intereses del pueblo y obstruyen las rutas para el cambio democrático, sólo para cuidar sus espacios políticos.

“Tenemos que decirlo entonces, si se sanciona al régimen de Maduro por socavar la democracia, también tenemos que sancionar a sus cómplices”, sostiene el líder de la ONG, quien hizo énfasis en Rosales, sobre quien auguró próximamente un pronunciamiento para participar en las elecciones regionales de abril pese a que el CNE no respetó la voluntad del pueblo el pasado 28 de julio.

¿Mandato de Maduro?

“Manuel Rosales participará en la elección convocada por el CNE para abril sencillamente porque es un mandato de Maduro, quien necesita que los distintos líderes opositores que le hacen el juego desde hace años participen en esa elección en abril para tratar de darle algún tipo de legitimidad”, añade.

Achkar se refirió al caso de Rosales, en su opinión uno de los más evidentes.

“Todos vimos en marzo pasado como intentó maniobrar, a través de Aimé Nogal, para hacerse con la candidatura unitaria, pero María Corina Machado no lo permitió. Se paró firme e impulsó a Edmundo González Urrutia. El resto es historia. Ahora mismo prepara el camino para anunciar que participará en las elecciones de abril, que irá por la reelección. Es una orden directa de Maduro”.

Por ello, pidió al Departamento de Estado, de los Estados Unidos, prohibir su ingreso al país y congelar sus bienes.

“Es una decisión más del Departamento de Estado. Esperamos la prohibición de entrada a EE. UU. y la congelación de unos bienes en ese país que aparentemente son producto de la corrupción no solo desde la Gobernación del Zulia sino distintas gestiones como funcionario público. No es secreto para nadie que Rosales viene acumulando una serie de propiedades en los EE. UU. Los congresistas deben tomar en cuenta eso y el Departamento del Tesoro debe sancionarlo”.

La lista negra

En diciembre pasado, la ONG dio un paso importante para desenmascararlos.

Entregó un documento, como solicitud formal, que califica como la “lista negra”, que identifica a aquellos opositores que, al colaborar con Maduro, no solo deslegitiman la lucha de millones de venezolanos que anhelan un cambio, sino que le brindan oxígeno a un sistema que oprime y empobrece a la gente.

“La comunidad internacional tiene un papel crucial en este proceso, y es vital que el Congreso y el senado actúen con determinación para desmantelar las estructuras de complicidad que permiten al régimen mantenerse en el poder. Solo a través de un enfoque firme y unificado podremos avanzar hacia la restauración de la democracia y la dignidad en Venezuela. Es hora de tomar medidas decisivas para asegurar que la lucha por la libertad no sea traicionada desde adentro”.

El documento cuenta con supuestos soportes documentales sobre Manuel Rosales, Benjamín Rausseo, Henry Ramos Allup, Henri Falcón, José Brito, Henrique Capriles, José Parra, Daniel Ceballos, Luis Parra, Javier Bertucci, Luis Ratti, Antonio Ecarri, José Bernabé Gutiérrez, Carlos Prosperi y Luis Florido.

“Es fundamental que la comunidad internacional, y en particular los Estados Unidos, reconozcan el peligro que representan estas colaboraciones y consideren la implementación de sanciones adecuadas. Estas medidas no solo enviarán un mensaje claro de que la complicidad con un régimen autoritario y criminal no será tolerada, sino que también fortalecerán los esfuerzos por liberar a Venezuela de la opresión”, se lee en el documento al que accedió Versión Final.