La ONG venezolana Comité por la Liberación de los Presos Políticos pidió este lunes al Estado crear una «comisión independiente» para que investigue las muertes bajo custodia de los considerados «presos políticos» y -dijo- establecer responsabilidades.

La organización indicó, en un informe titulado ‘Prisión injusta, celdas inhumanas’, que las muertes bajo custodia del Estado son un «recordatorio trágico» de las condiciones de reclusión y de «las violaciones de derechos humanos que enfrentan los presos políticos».

«Estas pérdidas violan las ‘Reglas Mandela’ de las Naciones Unidas, profundizando la desconfianza en los sistema judicial y penitenciario venezolanos», añadió.

La ONG sostuvo que, tras la crisis postelectoral en el país, han fallecido tres «presos políticos», «que se sumaron a la ya triste cifra de, al menos, 19 personas que desde 2015 han muerto en custodia del Estado venezolano».

La organización pidió que se presenten informes periódicos sobre las condiciones carcelarias y las medidas adoptadas para mejorarlas, así como abrir procedimientos administrativos sancionatorios contra los funcionarios penitenciarios que incurran en «vejaciones y agresiones» contra estos detenidos y sus familiares.

Igualmente, instó a organismos internacionales, como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), a enviar delegaciones a Venezuela para que puedan verificar las condiciones de reclusión.

Mesa de diálogo

También pidió crear una «mesa de diálogo» con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para establecer «mecanismos permanentes de comunicación que permitan a los familiares» transmitir inquietudes de forma directa sobre los reos.

El Comité exigió la eliminación de «tratos crueles, inhumanos y degradantes a los familiares durante las visitas», así como garantizar el derecho de los detenidos de recibir «visitas regulares» sin «restricciones arbitrarias».

Instó a proveer atención médica «adecuada y oportuna» y asegurar el «suministro regular de medicamentos para las personas con enfermedades crónicas».

Hasta el pasado jueves y tras las excarcelaciones de las últimas semanas, la ONG Foro Penal computaba 1.849 «presos políticos», en su mayoría detenidos luego de los comicios del 28 de julio, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo electoral, un resultado señalado como «fraudulento» por la oposición mayoritaria.

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, dijo recientemente a EFE que la organización aún no tiene una cifra completa de excarcelados, ya que -explicó- si bien la Fiscalía ha informado de 956 liberaciones, no ha publicado una lista con los nombres y apellidos, por lo que la ONG no ha podido verificar este número en su totalidad.