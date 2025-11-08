El secretario general de la ONU, António Guterres, apoya la opinión del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en el sentido de que los ataques aéreos de Estados Unidos en el Caribe y el este del Pacífico violan el derecho humanitario internacional, indicó hoy viernes un portavoz de la ONU.

Farhan Haq, portavoz adjunto del jefe de la ONU, dijo en la conferencia de prensa diaria que «ninguno de los individuos de las embarcaciones atacadas pareció representar una amenaza inminente para la vida de los demás ni pareció justificar de alguna otra manera el uso de fuerza armada letal contra ellos conforme al derecho internacional», con lo que hizo eco de Turk.

«Deseamos asegurarnos de que se utilicen los métodos de aplicación de la ley establecidos para manejar las cuestiones del tráfico ilegal en alta mar», añadió el portavoz.

El 31 de octubre, Turk indicó en una declaración que Estados Unidos «debe detener tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar el asesinato extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de cualquier acusación criminal en su contra».

El jueves, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó en X que las fuerzas estadounidenses atacaron otra presunta embarcación de narcotraficantes en el Caribe, lo que dejó tres muertos y elevó el total de embarcaciones destruidas a al menos 18.