Comisiones mixtas del Comando Nacional Antidrogas (CNA) y de la División Contra Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) desmantelaron un campamento dedicado a actividades ilícitas en el eje carretero Puerto Páez-Caicara de Orinoco, estado Amazonas.

Durante el operativo, que combinó labores de patrullaje e inteligencia, fueron incautados 60 envoltorios de presunta cocaína, evidencia de la actividad criminal que operaba en esa región fronteriza.

Además, las autoridades destruyeron un vehículo Toyota Samurai del año 1985, modificado en su interior para el transporte encubierto de sustancias ilegales.

Al parecer, los delincuentes que utilizaban este lugar como centro de operación para esconder la droga, lograron huir.

El Ministerio Público quedó a cargo del expediente, mientras las fuerzas de seguridad continúan reforzando las acciones contra los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) que operan en la zona.

Este operativo se suma a recientes decomisos en otras áreas del sur del país, reafirmando el compromiso gubernamental con la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas y el fortalecimiento de la seguridad regional.