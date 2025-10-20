Las autoridades y equipos de rescate lograron recuperar durante la madrugada de este lunes 20 de octubre los cuerpos de otros cinco mineros en el sector aurífero Cuatro Esquinas de El Callao, elevando a 12 la cifra total de víctimas mortales extraídas de los cilindros anegados.

Los cilindros o barrancos de la mina quedaron inundados a causa de una intensa lluvia registrada el pasado 13 de octubre, mientras los mineros se encontraban laborando.

El alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, confirmó la lamentable cifra y detalló el desarrollo de las operaciones nocturnas: “El octavo cuerpo, de un muchacho de Guasipati, se recuperó como a las 12 de la medianoche. A eso de las 4:30 a.m., sacaron cuatro cadáveres más. Hay personas de San Félix, El Callao y Guasipati. En total se han recuperado 12 cuerpos. Hay uno que todavía no lo han reconocido”, señaló el burgomaestre.

Las labores de recuperación se han mantenido activas y coordinadas, contando con la participación de funcionarios de diversos cuerpos de salvamento, personal de seguridad de CVG Minerven, y la colaboración voluntaria de decenas de trabajadores del oro de la zona.

La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, ha estado presente en el sitio, acompañando y supervisando de cerca las labores de rescate y el apoyo a los afectados.

Las autoridades reafirman su compromiso con la continuidad de las operaciones para determinar si existe alguna otra persona afectada por el trágico suceso. Se informará a la opinión pública sobre cualquier avance o confirmación adicional.