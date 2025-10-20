El pasado sábado 18 de octubre, Soberano Church celebró su Congreso de Mujeres “Quebrantada pero no rota”, un evento cargado de fe, reflexión y esperanza. La actividad de entrada libre, realizada a las 4:00 de la tarde en la Avenida Paseo Caroní, frente a Santo Tomé, congregó a una multitud de mujeres guayanesas que respondieron al llamado de fortalecer su vida espiritual conforme al propósito de Dios.

Los obispos Gerardo y Lismar de Herrera, fundadores de la iglesia desde el 6 de marzo de 2011, se mostraron sorprendidos por la gran asistencia y la receptividad del público. “Fue un momento de profunda conexión espiritual y de renovación del corazón”, expresaron los líderes durante el encuentro.

Voces que inspiran

El congreso contó con la participación de tres reconocidas conferencistas: la Apóstol Angélica de Pinto, la Apóstol Eglis de López y la Apóstol Nilda de Bernardina, quienes compartieron mensajes centrados en la fe, la sanidad interior y el poder de levantarse ante las adversidades.

Además, las asistentes disfrutaron de obras teatrales que reflejaron las luchas cotidianas de las mujeres y cómo la fe puede transformar sus circunstancias.

Un mensaje que tocó corazones

El encuentro, inspirado en la idea de que “Dios cubre con su amor cada cicatriz”, buscó recordar a las mujeres que, sin importar las pruebas, siempre hay un propósito mayor detrás de cada proceso.

Con una mezcla de enseñanza, música y testimonios, “Quebrantada pero no rota” se consolidó como un espacio para reconectar con la fe y con el valor de la mujer en la vida espiritual y familiar.