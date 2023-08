La oposición venezolana marcó este martes el inicio de la campaña política para las primarias del 22 de octubre, que definirán al abanderado que enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024, con pequeños y discretos actos que sirvieron para ventilar propuestas, lanzar advertencias y llamar a la unidad contra la llamada revolución bolivariana.

Cuando faltan dos meses para estos comicios, siete de los 13 candidatos aprovecharon para contestar preguntas de los periodistas, tomar juramento a activistas, caminar con simpatizantes o presentar los planes que tienen para el país en caso de hacerse con la candidatura de coalición y luego ganar en 2024 las presidenciales, cuya fecha aun no tienen definida.

La Comisión Nacional de Primaria (CNP), que organiza el proceso a instancias de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), llamó a los aspirantes a promover sus ideas desde el respeto, al tiempo que rechazó las «acciones intimidatorias o violentas» que han afectado a algunos candidatos, quienes responsabilizan al Gobierno por estos hechos.

OBSTÁCULOS A LA VISTA

Quienes aspiran a convertirse en el abanderado del antichavismo saben que enfrentarán obstáculos en esta carrera, por lo que ven necesario estar «preparados y organizados» ante la «violencia dirigida» y las trabas que surjan, o así lo verbalizó el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

«Mientras más obstáculos, mientras más quieran ponerla difícil, mayor debería ser la participación», expresó el político, quien optó por comenzar la campaña con una rueda de prensa, en Caracas.

También en un encuentro con periodistas, el exgobernador Andrés Velásquez fue más allá al recordar que la primaria «sigue siendo acechada» ante la «posibilidad de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) saque alguna decisión contraria», pues admitió para estudio una solicitud de suspensión de esta contienda.

«Quiero ratificar mi llamado al pueblo venezolano. Solicitamos su apoyo, queremos que nos ayuden», remarcó Velásquez, que ve las votaciones de octubre como una oportunidad de cambio político para poner fin al chavismo, en el poder desde 1999.

DÍA DE PROPUESTAS

Velásquez aprovechó la jornada para reiterar propuestas como la reducción del tiempo de mandato presidencial de seis a cuatro años, la eliminación «definitiva» de la reelección, la celebración de una doble vuelta en comicios presidenciales, la liberación de «todos los presos políticos» y una «guerra contra la corrupción».

Mientras tanto, el exdiputado Roberto Enríquez presentó su programa de gobierno, el cual incluye planes más radicales, como cerrar el Banco Central de Venezuela (BCV) para «acabar» con la devaluación de la moneda local y la inflación del país, la más alta del mundo.

El candidato socialcristiano declaró también un «combate abierto» contra lo que considera «ideología de género», lo que incluye un rechazo a la despenalización del aborto y la promoción del descubrimiento temprano de la transexualidad, si bien remarcó que no discriminará «a quien tiene una orientación sexual».

INCENTIVAR EL VOTO

El exdiputado Carlos Prosperi encabezó un acto de jura de activistas que, según su partido, fue replicado en los 335 municipios del país, una actividad que utilizó para llamar a los ciudadanos a votar masivamente en octubre, pero también en 2024, pese a las dudas sobre la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), pendiente de nombramiento.

«De nosotros no van a conseguir discursos que incentiven la no participación», sostuvo el socialdemócrata, tras pedir a los venezolanos no perder el deseo de votar sea cual fuere la nueva cúpula del CNE, la cual se espera que sea anunciada esta semana por el Parlamento, de contundente mayoría oficialista.

Por su parte, el exdiputado Freddy Superlano lideró una movilización en Caracas, en la que lo acompañaron cientos de simpatizantes, mientras que la exdiputada María Corina Machado -que arranca como favorita para esta contienda, según varias encuestadoras- prefirió publicar un mensaje a través de las redes sociales.

«Comienza la recta final para las primarias y todos los venezolanos tenemos el inmenso reto de votar y ganar sobrado», subrayó la mujer de 55 años tras reconocer que habrá obstáculos, por lo que consideró necesario incrementar la organización para «derrotar a la tiranía» y «llegar hasta el final», como reza su eslogan de campaña.