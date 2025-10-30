Opositores venezolanos exiliados en España, entre ellos el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma y el abogado Tomás Arias, presentaron una denuncia formal ante el Ministerio del Interior español por amenazas dirigidas desde Venezuela por el ministro Diosdado Cabello. En la denuncia, firmada por ambos, exponen que Cabello amenazó con ataques contra la dirigencia opositora venezolana que reside en Colombia, Panamá y España, donde se encuentran refugiados, incluido el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

La denuncia también advierte que el régimen de Nicolás Maduro mantiene una política de hostigamiento y persecución política más allá de las fronteras nacionales. Cita el asesinato del venezolano exiliado Ronald Ojeda en Chile por orden de Cabello, y documenta acciones delictivas de grupos como el Tren de Aragua vinculados al chavismo.

Sensación de peligro

El abogado Arias señaló que en España existen grupos que persiguen a disidentes, frecuentando actos y manifestaciones de la comunidad venezolana, lo que incrementa la sensación de peligro. Por su parte, Ledezma deploró la «terrorística de Estado» ejercida por Maduro, que ha sido denunciada internacionalmente por crímenes de lesa humanidad y abusos extrajudiciales.

Ledezma también cuestionó la eficacia de los llamados a diálogo por parte del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, instando a que se exija a Maduro que entregue el poder. Además, reprochó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por no haber reconocido públicamente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, un gesto considerado crucial por la oposición exiliada.

Esta denuncia busca que el Gobierno español garantice protección personal y para los actos públicos donde participen los refugiados, ante un contexto de creciente represión y amenazas políticas desde Venezuela hacia sus opositores en el exilio.