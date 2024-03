La 96ª edición de los premios Oscars fue una noche de triunfos para «Oppenheimer», la obra maestra de Christopher Nolan. Con trece nominaciones, la película se alzó con siete galardones, dominando las categorías más prestigiosas.

Triunfos y sorpresas

Además de Mejor Película en los Oscars, Nolan obtuvo el reconocimiento como Mejor Director, mientras que Cillian Murphy y Robert Downey Jr. se llevaron los premios a Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto, respectivamente por sus interpretaciones en «Oppenheimer».

«Poor Things» también tuvo una noche destacada, con cuatro premios, incluyendo a Emma Stone como Mejor Actriz.

Reconocimientos diversos

La ceremonia también celebró la diversidad en el cine, otorgando premios a «The Zone of Interest» como Mejor Película Internacional y a «The Boy and the Heron» de Hayao Miyazaki en la categoría de animación. La fotografía de Hoyte van Hoytema fue premiada por su trabajo en «Oppenheimer».

Talento en Guion y Diseño

El talento detrás de la pantalla no pasó desapercibido, con premios para Holly Waddington por Diseño de Vestuario en «Poor Things» y Cord Jefferson por Mejor Guion Adaptado en «American Fiction». Justine Triet y Arthur Harari se llevaron el premio a Mejor Guion Original por «Anatomy of a Fall».

Música y Sonido

La banda sonora de Ludwig Göransson para «Oppenheimer» resonó con la victoria en su categoría, mientras que «The Zone of Interest» se destacó por su sonido inmersivo.

La interpretación de Ryan Gosling

Ryan Gosling brilló en la gala de los Oscar 2024, superando las expectativas con su actuación. Conocido por su talento actoral y habilidades de baile, sorprendió al público interpretando en vivo «I’m Just Ken» de la película de éxito «Barbie».

Su actuación fue tan impresionante que se destacó como uno de los momentos más memorables de la noche, a pesar de que su película recibió un único Oscar por mejor canción, que no correspondía a la suya.

Vistiendo un llamativo traje rosa, Gosling inició su número musical desde su asiento en el Dolby Theatre en Los Ángeles. Dedicó los primeros versos a Margot Robbie, quien no pudo contener la risa mientras él le cantaba con emoción.

Durante su actuación, Gosling tuvo un gesto significativo hacia su directora Greta Gerwig y hacia Robbie, ambas sin premios esa noche, al compartir brevemente el micrófono con ellas entre el público.

Aunque Emma Stone no participó en «Barbie», Gosling le dio la oportunidad de unirse a él en la canción, reflejando su amistad forjada tras colaborar juntos en tres películas.

Con su interpretación apasionada de «I’m Just Ken«, Gosling no solo capturó la atención del público sino que también eclipsó a cantantes profesionales como Becky G y John Batiste en la ceremonia de los Oscar 2024.