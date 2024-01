La película ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, se colocó como la favorita para la próxima edición de los premios BAFTA de la academia británica, al conseguir 13 nominaciones, entre ellas a película, director y actor.

Tras ella se situó con 11 la británica ‘Poor Things’, de Yorgos Lanthimos); mientras que la última obra de Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’, y la inquietante ‘The Zone of Interest’ se llevaron nueve candidaturas cada una para unos galardones que se entregarán el próximo 18 de febrero.

Noticia en desarrollo