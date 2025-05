El ciclista venezolano Orluis Aular lamentó los apuros en las última subida antes del esprint, pero demostró una vez más «que las fuerzas están ahí», lo que le anima para seguir intentando un triunfo.

Aular ha logrado 2 tercero puestos y un cuarto en las cinco etapas disputadas en este Giro de Italia, lo que demuestra que se encuentra en el grupo selecto de velocistas.

«Un final bastante duro, sobre todo en el repecho de 800 metros cercano a meta, donde me faltó algo de fuerza para salir mejor colocado. El equipo me echó una mano, pero al final tuve un descuido y tuve que remontar», explicó.

No obstante, y a pesar de esos apuros, la lectura positiva del venezolano del Movistar es que se encuentra «con fuerza para seguir en la pelea».

«La subida me perjudicó un poco, pero bueno, yo creo que tenía buenas piernas y he vuelto a demostrar que las fuerzas están ahí. Al final me estoy encontrando bien. Sí es verdad que he pasado un par de noches un poco mal, pero estoy motivado y estos resultados me ayuda a seguir luchando», concluyó.