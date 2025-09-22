El precio del oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico, cerca ya de los 3.740 dólares por onza, con lo que ha pulverizado su récord anterior, de esta misma mañana, que había rozado los 3.720 dólares.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 18:11 horas (16:11 GMT), el oro repuntaba cerca del 1,5 % y firmaba un nuevo máximo histórico, al situarse en 3.739 dólares por onza.

Esta misma mañana, el metal dorado había alcanzado ya previamente un récord, cuando la onza se había acercado a 3.720 dólares.

El analista de mercados Manuel Pinto explicó que el recorte de los tipos de interés acometido por la Reserva Federal estadounidense (Fed), la desconfianza sobre la inflación y los continuos ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la independencia de la Fed se tratarían de «los principales motivos de las subidas».

Pinto añade que «tampoco han ayudado las dudas sobre el mercado laboral, las políticas de inmigración y la nueva comisión a las visas en EE.UU.»

El estratega de Divisas en la gestora J. Safra Sarasin Sustainable AM Claudio Wewel ha afirmado que la industria de las criptodivisas «ha mostrado interés por el oro y por las mineras de oro».

En su opinión, la actual recuperación del metal precioso «todavía tiene recorrido» y «las salidas de criptomonedas podrían añadir un importante potencial alcista».

En el acumulado del año, el oro se revaloriza ya más del 42 % y solo en este mes de septiembre, cerca del 8,5 %.