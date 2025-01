La candidata a la Presidencia bielorrusa, Anna Kanopátskaya, aseguró a EFE que el líder de su país, Alexandr Lukashenko, es un «dictador» que ha agotado su modelo autoritario, aunque reconoce que sigue siendo muy popular entre sus ciudadanos, que desean un pronto fin de la guerra en Ucrania.

«Todos sabemos que en Bielorrusia existe un sistema autoritario. El propio Lukashenko no se avergüenza en reconocer que es un dictador, el último dictador de Europa», comentó sobre el mandatario europeo que lleva más tiempo en el poder, desde 1994, y que aspira a un séptimo mandato en los comicios del próximo domingo.

Kanopátskaya, la única de los cuatro candidatos alternativos a Lukashenko que puede ser considerada crítica con el Gobierno, aunque la oposición en el exilio la considera parte del sistema, rechaza tanto la posibilidad de que Bielorrusia pueda integrarse en la Federación Rusa como que participe en la guerra en Ucrania, algo que el Kremlin parece ansiar.

«Nadie lo necesita», señaló y recordó que las multitudinarias protestas contra el fraude electoral de agosto de 2020 fueron organizadas y financiadas «desde territorio ruso» con el fin de instalar en Minsk a alguien más dócil que Lukashenko.

El dictador tiene que ceder el mando

La abogada de 48 años reconoce que durante la campaña de recogida de firmas para su candidatura concluyó que Lukashenko, al que sus compatriotas le deben -en su opinión- que Bielorrusia siga siendo un país independiente, «cuenta con un apoyo real (…), si no de la gran mayoría de la población, con el respaldo de la mayoría seguro».

«Será por la guerra en Ucrania, porque la paz es muy importante. Pero la realidad es que es un hombre mayor. Aunque cuenta con el apoyo de la sociedad, considero que ha alcanzado el límite de sus posibilidades. A día de hoy, ese es un factor que frena el desarrollo del país. Y Lukashenko lo entiende perfectamente», señaló.

Lukashenko, de 70 años, ha hecho mucho por el «bielorruso medio» al crear un sistema «en el que la gente se siente cómoda y segura», especialmente cuando en los años 90 frenó el terror contra el mundo de los negocios como en Rusia o la inestabilidad política como en Ucrania

De hecho, considera que su gestión al frente del Estado y la economía planificada bielorrusa es «satisfactoria», pero añade: «No creo que tenga una visión estratégica para el país».

«Todos quieren la paz, todos quieren que termine la guerra, pero nadie sabe qué hacer después (…) El presidente lo elegimos para cinco años y la guerra se acaba en uno o dos años. Ese es el motivo de mi participación en campaña. No puedo mantenerme al margen. Si no participo, significa que estoy de acuerdo y yo no lo estoy. Estoy a favor de cambios globales», asegura.

Garantías de inmunidad para Lukashenko

Aunque Lukashenko es el gran favorito a la victoria el domingo, Kanopátskaya, que recibió un 1,68 % de los votos hace cinco años, cree que tiene opciones. Y recordó que existe una ley, que ella misma propuso y que fue incluida en la Constitución, que garantiza la inmunidad al presidente y a su familia, una vez deje el poder.

«Yo, como aspirante a la Presidencia, garantizo el cumplimiento de todas las normas para que él viva tranquilamente como jubilado», asegura sonriente.

Cuando insiste en que «Lukashenko ha agotado sus recursos», se refiere a que Bielorrusia necesita «otros métodos de gestión del Estado y la economía».

«Hay que hacer algo que nunca se hizo. Da miedo vender un gigante estatal bielorruso industrial pero peor es dejar que sea una carga para el presupuesto estatal, ya que traerá en el futuro más problemas que otra cosa», asevera.

Alternancia, amnistía de presos políticos y retorno de exiliados

Su programa electoral difiere radicalmente del de Lukashenko y sus otros adversarios, ya que defiende la libertad de expresión, la división de poderes y la propiedad privada, lo que la convierte -según sus palabras- «en una liberal», palabra tabú en Bielorrusia.

«Debe haber alternancia en el Gobierno. Ese es uno de los indicios de democracia. Aunque Lukashenko sea un dictador, Bielorrusia, un país en el centro de Europa, no puede ser así. Un hombre libre sólo puede ser parte de un Estado libre», dijo.

Kanopátskaya destacó también como «muy importante» crear las condiciones para que vuelvan los cientos de miles de profesionales que se exiliaron en 2020 «por motivos sociales, políticos e ideológicos».

«Para Bielorrusia es muy importante que vuelvan. Hay que pasar página. Reconocer que esa gente no es culpable, que fueron utilizados como instrumentos en manos ajenas», apunta.

También pide la liberación de los presos políticos -más de un millar, según Human Rights Watch-, ya que -aduce- «no son criminales».

«Puede ser que sean rehenes de la situación, de ese juego», asegura, en alusión a opositores como Serguéi Tijanovski, María Kolésnikova o Víctor Babariko.