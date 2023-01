El cantautor venezolano, Oscar D’ León, informó que ofrecerá el concierto inaugural de la Serie del Caribe junto a la Orquesta Sinfónica para interpretar sus grandes éxitos con la fanaticada.

«Estoy feliz de estar en Venezuela, en la fiesta del béisbol y feliz de poder participar con mi música, con lo que yo más o menos me he ganado la vida; voy a estar allí con la Sinfónica, una cantidad de músicos y coristas, para interpretar en vivo todos los himnos y música para bailar. No te puedo decir más nada, porque el lunes tenemos el primer ensayo; después un ensayo de cámara, y el día 2 de febrero», dijo en entrevista para Mundo UR.

En septiembre de 2022, Oscar D’ León cantó en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreña; en conjunto con la Orquesta Simón Bolívar, para celebrar sus 50 años de carrera artística.

El ministro de Deporte, Mervin Maldonado, dijo este jueves que el país está «cien por ciento» listo para acoger la edición 65 de la Serie del Caribe.

Esta competencia de béisbol más importante de Latinoamérica, se celebrará en Caracas y en La Guaira entre el 2 y el 10 de febrero.