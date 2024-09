El reconocido cantante venezolano, Óscar D’León, ha decidido mantenerse al margen de la acalorada discusión política que atraviesa su país. En una reciente entrevista concedida al medio EVTV, el intérprete de salsa expresó su deseo de mantener la tranquilidad y evitar generar más tensiones en un contexto social, ya de por sí convulsionado.

«Como amo a mi país, caramba. La tranquilidad es lo que yo quiero», afirmó D’León, quien aseguró que sus palabras no tienen el poder de cambiar la realidad que viven los venezolanos. «Yo no puedo resolver ese problema. No puedo decir nada de eso. Yo siempre me he mantenido en el centro de la cosa, ni para un lado ni para el otro. Una palabra mía no va a resolver los problemas», agregó, mostrando así una postura neutral.

En relación con los venezolanos que se encuentran en el exterior y desean regresar a su país, D’León sugirió visitar a sus familiares y amigos, sin profundizar en las razones que podrían estar impidiendo un retorno definitivo.

Asimismo, el cantante evitó emitir opiniones sobre la situación de los opositores políticos y las denuncias de persecución que han surgido tras las recientes elecciones presidenciales.