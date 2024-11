El reconocido experto en belleza Osmel Sousa reveló detalles inéditos sobre su abrupta salida del Miss Venezuela, uno de los concursos de belleza más importantes del mundo. Sousa, quien dirigió el certamen durante 39 años, denunció una compleja trama que, según él, orquestó su salida del concurso.

«Ya me di cuenta de que todo fue una componenda», afirmó Sousa, quien aseguró que su salida del Miss Venezuela fue el resultado de una estrategia cuidadosamente planificada. Según el reconocido «Zar de la Belleza», la presidenta de Miss Universo lo contactó en su momento para ofrecerle los derechos del concurso, pero esta propuesta no se concretó. «La organización Miss Universo no quería seguir trabajando con Venevisión», aseguró Sousa.

«Cuando empezaron la historia de la prostitución, en un concurso como el Miss Venezuela, famoso en todo el mundo, hicieron que esa noticia fuese alarmante», denunció Sousa, refiriéndose a las acusaciones de irregularidades que se hicieron públicas en su contra.

Sousa aseguró que estas acusaciones eran falsas y que su objetivo era desprestigiarlo y sacarlo del concurso. «La quinta (Miss Venezuela) nunca estuvo abierta, las investigaciones nunca llegaron a nada, porque no había nada que investigar», afirmó. El cubano-venezolano también destacó el éxito que tuvo durante su gestión al frente del Miss Venezuela, resaltando que durante los 39 años que estuvo al mando, Venezuela solo dejó de clasificar en Miss Universo en cuatro ocasiones.

«Ya estoy donde quería estar desde que empecé en esto, estoy en el Miss Universo», aseguró Sousa, quien actualmente trabaja para la organización internacional.