Osmel Sousa, reconocido como «El zar de la belleza», reveló durante su participación en el programa «La casa de los famosos» que durante su niñez fue sometido a un tratamiento médico por parte de sus padres, porque -según explicó- querían quitarle su «conducta afeminada».

«Tenía 12 años, entonces me hicieron un tratamiento con un médico de hormonas masculinas inyectadas», confesó Sousa, dudando si a raíz de esos tratamientos, trajeron como consecuencia una serie de convulsiones posteriores que sufrió.

«Yo no sé si fue producto de ese tratamiento que después, a los meses, me dio una especie de convulsión, hasta un día que vino un tío mío para irnos para Venezuela y yo me metí en el baño un día y lloré, lloré, lloré, lloré, salí con los ojos hinchados, pero mi mamá no me decía nada», agregó.

Sousa arribó a Venezuela desde muy pequeño, enviado por sus padres, quienes deseaban que él cambiara su manera de ser.