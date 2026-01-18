El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) reveló que durante diciembre de 2025 se registraron al menos 367 accidentes de tránsito en todo el país, que dejaron 159 fallecidos y 425 heridos, sumando un total de 584 personas afectadas. Los datos surgen de la recopilación de noticias, reportes de auxilio vial y publicaciones en redes sociales.

El análisis del OSV indica que los motorizados fueron el grupo más vulnerable, representando el 54% de los fallecidos, es decir, 84 de los 159 muertos. Además, los hombres concentran la mayoría de decesos, con 131 víctimas, equivalentes al 82,4% del total.

En cuanto a la distribución por edad, el grupo de 35 a 39 años registró el mayor número de muertes por persona, con 20 fallecidos, mientras que el rango de 15 a 29 años acumuló 48 decesos, evidenciando que los jóvenes continúan siendo un sector de riesgo.

El OSV señala que el factor humano sigue siendo la causa principal de los accidentes, predominando el exceso de velocidad especialmente en áreas de mayor flujo vehicular. Le siguen la impericia al volante, la ingesta de alcohol, maniobras imprudentes y el uso del teléfono móvil mientras se conduce, reflejando patrones recurrentes de riesgo que requieren atención por parte de las autoridades y campañas de prevención.

Los datos del informe permiten identificar tendencias claras de vulnerabilidad y riesgo en la vía pública, con un perfil definido: hombres jóvenes y motorizados son los más expuestos a incidentes graves, mientras que la conducta al conducir continúa siendo el factor determinante en la mayoría de los siniestros.