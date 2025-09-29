Tras la salida del argentino Fernando «Bocha» Batista de la dirección técnica de la Vinotinto, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ya habría definido a su reemplazo provisional. Se trataría del exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo, según la prensa deportiva nacional.

A falta de confirmación oficial, el actual estratega de la Vinotinto Sub-17 tomaría las riendas del combinado absoluto para los dos encuentros amistosos programados para el próximo mes de octubre.

El primer cotejo será ante Argentina el 10 de octubre y el segundo ante Belice el 14, estos partidos servirán como una plataforma esencial para evaluar el estado actual del equipo y probar a posibles nuevas figuras con miras al futuro de la selección.

La doble fecha representa una gran oportunidad para que el exdefensor muestre su capacidad de gestión al frente del equipo mayor, en lo que podría ser un momento decisivo para su carrera como entrenador.