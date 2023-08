Durante los últimos cuatro años, el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) se ha dedicado a detectar las noticias falseadas y las desmienten para dejar evidencia de la desinformación ante la opinión pública.

Para celebrar un nuevo hito en la trayectoria periodística de este proyecto de Medianálisis, se realizó un encuentro online titulado: OVFN: 4 años haciéndole frente a las noticias falsas en Venezuela, y que se transmitió este miércoles, a través de sus canales digitales en Facebook y YouTube.

La conversación virtual estuvo dirigida por el periodista y coordinador de Medianálisis, Héctor Rodríguez, y contó con la participación de los directores del OVFN, Mariela Torrealba y Andrés Cañizález; el coordinador, León Hernández, y la subcoordinadora, Ysabel Viloria.

Durante una hora, los fundadores del proyecto periodístico explicaron cómo se hace frente a las noticias falsas y la importancia de educar al ciudadano común para que sea tanto un emisor responsable como un receptor crítico, que no se deje engañar y que no comparta información cuyo origen no esté claro.

OVFN: detención de noticias falsas

Para comenzar, el moderador Héctor Rodríguez explicó que el OVFN realiza un trabajo académico, formativo, pero también periodístico y de investigación, por lo que la entrevista se centró en profundizar en los procesos editoriales que realizan y cómo logran los estándares de calidad.

Rodríguez agregó que aunque el trabajo se enfoca en detectar los bulos que circulan en el país, el impacto del OVFN ha traspasado fronteras al detectar también noticias falseadas que involucran a otros países, pero que circulan en el país o noticias relacionadas con Venezuela que se publican en el extranjero.

En su intervención, el periodista e investigador Andrés Cañizález habló de la inquietud que surgió antes de fundar el proyecto, un tiempo en el que analizaba de qué forma se podía enfrentar la desinformación en el país.

Así fue como el OVFN se creó como un espacio hecho principalmente por comunicadores y por otros profesionales, dónde se empezó a mirar de manera sistemática lo que estaba circulando y que ha seguido circulando en materia desinformativa.

Preocupada por la desinformación

En el mismo sentido, Mariela Torrealba recordó que en el 2019 estaban preocupados por la desinformación en Venezuela y por como «la práctica de destrucción del ecosistema mediático había hecho al país presa de campañas y operaciones de desinformación, de bulos, de noticias falsas o contenidos falseados».

«Estoy muy contenta, creo que los casi 3.000 bulos que hemos detectado y desmentido en el país son un aporte y un elemento para ayudar a sanear a la opinión pública que se encuentra muy desguarnecida», dijo al tiempo que expresó su emoción por este nuevo aniversario.

También dejó claro que después de que apareció el OVFN, en julio de 2019, han aparecido otras iniciativas que trabajan contra la desinformación y que ahora son amigos, aliados, socios que se han unido para atacar la desinformación.

Por su parte, León Hernández, dijo que tratar de aportar un grano de arena para atacar un monstruo contemporáneo como son las fake news ha sido una experiencia única. Agregó que las personas a las que han llegado se sienten más capacitadas en el consumo informativo y consideró que el reto continúa.

Un honor formar parte de la organización

Así mismo, la subcoordinadora, Ysabel Viloria, aprovechó su intervención para felicitar a los miembros del OVFN por el aniversario y aseguró que ha sido un honor para ella formar parte del equipo desde su génesis. Se refirió también a los inicios del proyecto y los desafíos iniciales al distribuirse tareas y engranarlas para poder generar el contenido.

Contó además que a lo largo de estos cuatro años han logrado desarrollar una metodología para investigar, construir una data de desmentidos, clasificar datos y acotó que no solo desmienten, sino que también han consolidado una base de datos de todo el trabajo que realizan.

En el OVFN se generan también textos de análisis En profundidad por lo que lo describe como un «trabajo sabroso y muy enriquecedor en términos profesionales y personales, al ver como todo el trabajo ha crecido y que se sigue fortaleciendo».