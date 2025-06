Los Mellizos de Minnesota anunciaron que al venezolano Pablo López le diagnosticaron con una distensión de Grado 2 del músculo redondo mayor del hombro derecho. Se espera que el lanzador abridor se pierda entre 8 y 12 semanas.

«Es difícil de aceptar», comentó López.

«Sientes que no formas parte de algo. Aunque sé que sí, simplemente no estoy disponible para rendir, no estoy disponible para contribuir. Realmente me afecta», expresó.

Según el comunicado de Minnesota, López no podrá lanzar pelotas durante por lo menos cuatro semanas.

«El aspecto mental es lo que me va a consumir por un tiempo. Es solo esa picazón, saber que cada día que pasa son partidos en los que no participo. Así que las opciones son simples. O elijo ahogarme en lágrimas de tristeza, o elijo seguir adelante, crecer interna y externamente, crecer físicamente, crecer emocionalmente, y simplemente asegurarme de que, cuando llegue el momento, podré volver», abundó con filosofía.

El examen inicial sugirió una distensión del dorsal ancho y el zuliano tenía la esperanza de recibir una noticia menos severa, pero el estudio de las imágenes realizado el miércoles reveló la naturaleza específica y la gravedad de la lesión.

«Odiaba la idea de perderme el partido de ayer, y lo odio hoy», agregó López.

«Voy a odiar cada segundo y cada día. Pero tenía esperanza. No les voy a mentir. Tenía esperanza, basándome en lo que sentía, en cómo me sentía esta mañana. Pensé: ‘En realidad, es más como un dolor muscular que cualquier otra cosa’. Esperaba que fuera de Grado 1».

El venezolano, de 29 años de edad, sufrió la lesión mientras calentaba para tirar el sexto inning durante su apertura del martes contra los Atléticos. Abandonó el juego tras una breve conversación con los trainers del equipo.

Su actual condición tiene que ser llevada con paciencia. Como antecedente, su compañero de equipo, Joe Ryan, sufrió una lesión similar el año pasado, el 7 de agosto, y no pudo recuperarse para el resto de la temporada. Aunque López cuenta con más tiempo a su favor para rehabilitarse.