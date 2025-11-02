Un hombre, quien se desempeña como pastor en una iglesia local, fue aprehendido por efectivos de la Policía del Estado Zulia (PoliZulia) en el municipio Catatumbo, luego de ser señalado por abuso sexual contra su hija de apenas 12 años.

La denuncia que condujo a la captura fue realizada por la tía de la joven, quien relató que el abuso ocurrió durante horas nocturnas en el sector Encontrados.

En respuesta, las autoridades se movilizaron rápidamente y lograron arrestar al presunto agresor cuando transitaba por una calle cercana.

El pastor fue trasladado hasta el Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Norte, donde quedó formalmente bajo custodia y a la espera de la acción legal que determinará su situación procesal.

La niña fue atendida en el hospital Dr. Roque Alvarado para recibir los cuidados médicos pertinentes y pasó posteriormente a los servicios forenses especializados para la recolección de evidencias.

Las investigaciones continúan bajo la supervisión de la Fiscalía 53 del Ministerio Público, que seguirá el caso para garantizar justicia y protección a la víctima.