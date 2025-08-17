El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que las operaciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe responden a un plan para manipular la opinión pública internacional y justificar acciones injerencistas contra Venezuela.

Las mayores agresiones imperialistas van precedidas de la preparación de la opinión pública internacional, construidas siempre sobre la manipulación y de hechos infundados, donde la mentira prevalece”, afirmó el titular castrense a través de sus redes sociales.

En referencia al despliegue naval anunciado por Washington para combatir el narcotráfico, Padrino cuestionó: “¿Por qué no en el Pacífico, por donde se trafica la mayor parte de la droga que va hacia EE. UU.? ¿Será que el problema es el Caribe, o el verdadero problema es Venezuela?”.

El ministro sostuvo que se trata de una “estrategia para imponer una narrativa y construir falsos positivos”, en medio de lo que calificó como un escenario internacional de “desamparo”, donde —dijo— “las reglas del derecho no existen”.

Padrino López advirtió que el mundo atraviesa una etapa convulsa marcada por disputas geopolíticas y por el intento de consolidar un “supuesto Nuevo Orden Mundial”, lo que —según señaló— ha derivado en conflictos “plagados de ambiciones”.

En ese contexto, aseguró que Venezuela no cederá ante presiones externas: “En ese tablero geopolítico, sabemos el papel estelar que debemos desempeñar y no estamos dispuestos a ceder ante chantajes o presiones infundadas a través del marketing del imperialismo, que pretende crear una opinión internacional para perpetrar sus más viles acciones injerencistas. ¡Nos mantenemos firmes!”.