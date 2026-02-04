El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este miércoles sobre el inicio de una investigación por «todos los hechos» que ocurrieron en el ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

«Estamos haciendo una investigación de todos los hechos que ocurrieron el 3 de enero», aseguró Padrino López en declaraciones a propósito del 34 aniversario del fallido golpe de Estado en 1992 del presidente fallecido Hugo Chávez.

Sin embargo, el jefe militar no precisó qué tipo de investigación se está realizando, pero apuntó que tiene como objetivo evaluar y ajustar el plan de transformación que dictó Maduro, en posible referencia a una hoja de ruta estratégica que incluye siete metas, entre ellas la seguridad e integridad territorial.

Padrino López afirmó que, tras el ataque estadounidense, «nadie puede hablar aquí de derrota» y añadió que Venezuela está de «pie» y «erguida» y «tiene una Fuerza Armada unida, cohesionada».