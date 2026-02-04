La ONG Foro Penal, referente en la defensa de presos políticos en Venezuela, confirmó este miércoles la liberación de Roberto Baldo (argentino-venezolano) y su esposa Montserrat Espinosa (española-venezolana).

Según informó Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, la excarcelación se produjo el pasado 20 de enero, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre las condiciones de la misma.

La senadora y exministra argentina Patricia Bullrich adelantó la noticia y celebró el hecho en sus redes sociales.

«¡Roberto vuelve a casa! Mientras algunos negaban la existencia de presos políticos en la dictadura venezolana, el régimen lo mantenía encerrado sin causa ni debido proceso», señaló.

Pese al anuncio, Bullrich no precisó la fecha del retorno de Baldo a Argentina. Asimismo, la legisladora aprovechó para exigir la libertad del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, otros dos ciudadanos argentinos que aún permanecen bajo custodia del Estado venezolano.