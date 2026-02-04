La tenista estadounidense de 45 años Venus Williams, una de las figuras más destacadas en la historia del tenis, anunció que participará en el Abierto 250 de Austin 2026, que se disputará del 21 de febrero al 1 de marzo en la capital texana.

La ganadora de 21 títulos de Grand Slam y 4 medallas de oro olímpicas entre individuales y dobles, jugará, a sus 45 años, por primera vez este torneo, en el que competirá tanto en la modalidad de sencillos como en dobles.

«Estoy muy emocionada de ir a Austin y jugar mi primer ATX Open en individuales y dobles. La ciudad tiene una energía increíble y he escuchado que los aficionados son fantásticos», señaló la veterana tenista en un comunicado.

Un año lejos de las canchas

Tras más de un año alejada de las pistas, Venus Williams regresó al circuito profesional en julio pasado en el torneo de Washington, donde logró su primera victoria individual desde agosto de 2023, convirtiéndose en la jugadora de mayor edad en ganar un partido del circuito en más de dos décadas.

Desde entonces, Venus disputó, además de algunos WTA 250, el Abierto de Estados Unidos con invitación especial (‘wild card’), en el que ganó tres partidos de dobles y llegó a cuartos de final.

El pasado enero, Williams también participó con invitación especial en el Abierto de Australia, en el que cayó en primera ronda de individuales y dobles. Venus atraviesa una racha de 7 derrotas seguidas desde Nueva York.

El Abierto de Austin contará este año con la participación de cerca de dos docenas de jugadoras ubicadas entre las cien mejores del mundo, según la lista preliminar difundida por la organización, entre las que destacan la estadounidense Jessica Pegula, actual número seis del mundo.

«Este es el cuadro más fuerte que hemos tenido hasta ahora», afirmó el director del torneo, Christo Van Rensburg, quien destacó el crecimiento del evento desde su creación.

La organización informó, además, de que aún queda por anunciar otra invitación especial.