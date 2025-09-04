Una tremendo “atajadón” del portero del Marítimo la Guaira, Jean Issa, cuando restaban los últimos minutos del encuentro, retrocedió la intención de ganar en el marco de las aspiraciones de Mineros de Guayana para alcanzar uno de los cuatro puestos disponibles hacia la siguiente fase de clasificación en la Liga FutVe 2.

Todo ello en camino a la paridad a un tanto por lado, que se produjo en el irreconocible estado de la cancha del CTE Cachamay, convertido literalmente en un verdadero potrero.

Los negriazules que se jugaban su partido 23 de la campaña, llevado ahora de las riendas por el merideño Elvis Martínez, recibieron a los dirigidos por el guayanés Tony Franco, en cada uno de los casos, de entrenadores que asumieron a sus equipos con la campaña avanzada y tras las salidas de los técnicos Luis “Pájaro” Vera (en Marítimo de La Guaira) y Jesús “Chucho” Ortiz, este último en la casa negriazul, a la que abandonó para irse a dirigir a Occidente y en primera categoría, luego de haber comprometido palabra y afectos, que no cumplió.

Este caso último caso recordando que Elías Emmons, asumió el cargo de manera interina tras la renuncia de Jesús Ortiz, y siendo el puente comunicante con la llegada del nuevo DT minerista, Elvis Martínez.

Así las cosas, los equipos enfrentados en el CTE Cachamay tenían sus propias apetencias, y mientras los lusitanos buscaban seguir amarrando en puesto de clasificación a la siguiente fase, los minerista bregaban por lograr una victoria que les permitiera alejarse del Aragua FC, el equipo que le disputa directamente el puesto 4 de clasificación.

Pero las cosas no se dieron y tras estar igualados a 28 puntos ambos elencos, ahora los aragüeños sacaron dos unidades de ventaja, acomodándose en ese apetecido lugar de hipotética clasificación, luego de vencer por la mínima diferencia de un gol por cero al Deportivo Miranda.

Adelante en el marcador

Los guayaneses se fueron adelante en el marcador sobre el minuto 15 de la primera parte, dos minutos después de una gran ocasión que habían desperdiciado en los botines de Diosmer Pacheco, cuando llegó por la izquierda tras un gran pase del sistema del mediocampo guayanés, pero tras eludir al portero, no supo definir y mandó por encima.

Llegó poco después, el gol de Mineros de Guayana, producido tras un centro por la izquierda que cabeceó de excelente manera el central José Luis Granado, que sigue demostrando su nivel de juego, pese a su edad, para que el arquero Jean Issa intentara sacar el balón por lo que dio rebote que atinó a meterla dentro de las mallas el colombiano Luis “Lucho” Díaz.

El tanto de la paridad del cuadro de la visita, fue una verdadera joya, pulida por el botín derecho del jugador Daniel Rangel quien disparó un misil tierra airea, de pierna derecha, y metió la esférica en la cruceta superior izquierda del marco protegido por el portero negriazul, Julio Morales.

Mineros pudo haber logrado la victoria, primero en instancia de un tiro libre lanzado desde la izquierda por la pierna derecha del volante Jorge Párez, que saltó para impactar con el parietal derecho el jugador Yanier Rodríguez, para que el golero visitante atinara a sacar sobre su mano izquierda con un manotazo sensacional.

Una más tuvo el equipo de casa, con el juego aéreo que produjo un centro que cabeceó José Luis Granado y que hizo contacto con el travesaño, poniéndole punto final a las llegadas de los locales.

El empate permitió al cuadro guairista quedar a un solo punto del líder Deportivo Miranda –con el que chocará en la próximo fecha- en lo que respecta a la tabla de clasificación, en la lucha por el primer lugar. Este referido choque será en Camurí Chico de Caraballeda.

Con el resultado Mineros llegó a 29 puntos, para ocupar el quinto lugar, ahora a dos del Aragua FC que es cuarto en solitario, y que le ganó al líder Deportivo Miranda para sumar 31 unidades.

Lo que viene

Al cuadro guayanés le restarán cinco encuentros para finalizar la ronda eliminatoria de la Liga FutVe2, arrancando este próximo partido enfrentando de visitante al Angostura FC de visitante.

Luego recibirá en su “empantanado” CTE Cachamay al Monagas Sport Club “B”, para después viajar a Puerto La Cruz para visitar al Dynamo Puerto.

Cerrará con otro encuentro de visitante, en Los Teques ante el Deportivo Miranda para poner punto final a la ronda eliminatoria del Grupo Centro Oriental, recibiendo en su casa al Aragua FC.

Cinco encuentros que bien se pudiera catalogar como “de vida y muerte” para el elenco minerista en sus aspiraciones de alcanzar su clasificación a la siguiente fase.