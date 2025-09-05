La Vinotinto no pudo superar a la campeona del mundo, Argentina y cayó por 3-0 con doblete del festejado de la noche, Lionel Messi en el estadio Monumental de Buenos Aires, partido correspondiente a la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas.

A pesar de la nueva propuesta de Fernando ‘Bocha’ Batista, la Albiceleste dominó el partido de principio a fin sin dejarle muchas opciones a Venezuela.

Messi abrió el marcador con un tanto al minuto 39 del primer tiempo.

Para el segundo tiempo, Lautaro Martínez minutos de haber ingresado por Julián Álvarez anotó el segundo al 75 y nuevamente Lionel Messi puso el tercero y último para cerrar la goleada de Argentina al 79.

Con este resultado, a la Vinotinto solo le queda una oportunidad para clasificar al Mundial y es mediante el repechaje.

No obstante, no será fácil, pues, su próximo encuentro será ante Colombia el martes, 9 de septiembre, a las 7:30 de la noche en el estadio Monumental de Maturín.