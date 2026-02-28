En un movimiento que sacude los cimientos de la industria del entretenimiento, Paramount Skydance Corporation (PSKY) y Warner Bros. Discovery (WBD) oficializaron este viernes un acuerdo de fusión definitivo.

La transacción, valorada en 110.000 millones de dólares, posiciona a la nueva entidad como una potencia mediática de primer nivel, diseñada para competir en un mercado cada vez más consolidado y exigente.

Según el comunicado conjunto emitido por ambas firmas, el objetivo primordial de esta unión es expandir las opciones de contenido para los consumidores y potenciar el talento creativo a escala global. Bajo los términos pactados, Paramount adquirirá todas las acciones en circulación de WBD a un precio de 31 dólares por acción en efectivo.

Plazos y condiciones del acuerdo

La operación ya cuenta con el respaldo unánime de los Consejos de Administración de ambas compañías. No obstante, el cierre definitivo está proyectado para el tercer trimestre de 2026, condicionado a las revisiones regulatorias pertinentes y a la ratificación por parte de los accionistas de Warner Bros. Discovery.

Se espera que la votación decisiva se lleve a cabo a principios de la primavera de 2026. Para garantizar la agilidad del proceso, se ha estipulado una cláusula de protección: si la compra no se concreta antes del 30 de septiembre de ese año, los accionistas de WBD percibirán una comisión de 0,25 dólares por acción por cada trimestre de retraso, calculada de forma diaria hasta el cierre de la transacción.

El regreso triunfal a las salas

Uno de los puntos más destacados del acuerdo es el compromiso renovado con la exhibición tradicional. La nueva administración ha dictaminado que cada película producida por WBD tendrá un estreno exclusivo en cines de al menos 45 días a nivel mundial.

La intención declarada es extender esta ventana de 60 a 90 días en lanzamientos de alto impacto para maximizar la audiencia antes de que los títulos lleguen a las plataformas de video bajo demanda (VOD).

El triunfo sobre Netflix

Esta histórica fusión se consolida apenas 24 horas después de que Netflix se retirara de la puja. El gigante del streaming había presentado una oferta preliminar en diciembre por 72.000 millones de dólares, pero fue superado por la contraoferta de Paramount.

Con esta victoria estratégica, Paramount no solo absorbe un catálogo legendario, sino que fortalece sus plataformas lineales y de streaming, abriendo lo que ellos denominan «nuevas y atractivas oportunidades narrativas» para el futuro del cine y la televisión.