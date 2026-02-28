En el marco de la cuarta edición del evento Perspectivas Agropecuarias Tendencias Venezuela, celebrado en la ciudad de Valencia, especialistas y líderes gremiales coincidieron en que la agroindustria se ha consolidado como la segunda fuerza más importante en aportes al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Los expertos destacaron que, actualmente, el país genera una oferta exportable cuya calidad compite directamente con el prestigio histórico del petróleo venezolano.

Pedro Conde, promotor del encuentro, enfatizó que Venezuela se encuentra ante una «oportunidad de oro». Según el especialista, si la riqueza derivada de la inminente bonanza petrolera se canaliza no solo hacia la energía, sino hacia el fortalecimiento de la producción primaria, el crecimiento de la oferta exportable podría situarse entre un 25% y un 40%.

Integración de la cadena de valor

Uno de los puntos focales del debate fue el impacto de la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos. Reinaldo Quintero, presidente de PETROPYMI, aclaró que esta normativa no beneficia exclusivamente al sector energético, sino que es fundamental para la operatividad del campo.

Quintero explicó que la movilidad de maquinaria depende directamente del diésel, mientras que la producción de fertilizantes está intrínsecamente ligada al gas de la petroquímica.

Esta interdependencia sugiere que una industria petrolera robusta actúa como el soporte logístico y técnico necesario para que la cadena de valor agroalimentaria funcione de manera eficiente y competitiva.

Consumo y mercados internacionales

Por su parte, Juvenal Arvelaez, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), informó que la producción nacional ha mantenido un crecimiento sostenido, logrando cubrir la demanda interna.

No obstante, advirtió que para alcanzar la excelencia en el anaquel es necesaria una armonía total entre la materia prima y los insumos complementarios, como empaques, envases y tapas. Finalmente, el sector mira hacia el exterior con optimismo.

Además del tradicional mercado del «consumidor nostálgico», rubros como el cacao, el café de especialidad y productos acuícolas —incluyendo camarones, cangrejo azul y algas— están ganando terreno en destinos tan diversos como las islas del Caribe, Turquía y China, consolidando el prestigio de la marca venezolana en latitudes internacionales.