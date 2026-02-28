La ruta turística que une a Ciudad Bolívar y a Ciudad Orinoco de los estados Anzoátegui y Bolívar, fue certificada por el Ministerio de Turismo, en un esfuerzo por impulsar el turismo regional y nacional.

La certificación oficial de este itinerario fue entregada en el Puente de Angostura sobre el majestuoso río Orinoco por la ministra Daniella Cabello a los gobernadores de ambos estados.

Cabello presentó el documento que oficializa esta ruta diseñada para mostrar los sitios turísticos e históricos más emblemáticos de ambas ciudades, fortaleciendo el patrimonio y la identidad de la zona, y posiciona al Orinoco como eje clave para el desarrollo de la región.