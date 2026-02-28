Durante la madrugada del próximo 3 de marzo de 2026, los entusiastas de la astronomía y los observadores casuales tendrán una cita ineludible con el firmamento.

La Luna llena atravesará la sombra de la Tierra, protagonizando un eclipse lunar total que transformará el blanco habitual del satélite en un rojo cobrizo intenso, fenómeno popularmente conocido como «Luna de sangre».

El origen del resplandor rojizo

Este evento ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna logran una alineación perfecta. En este punto, nuestro planeta bloquea la luz solar directa; sin embargo, la Luna no desaparece.

El tono rojizo surge porque la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre, la cual filtra las ondas azules y permite que solo las tonalidades rojas alcancen la superficie lunar. Es, en esencia, la proyección de todos los amaneceres y atardeceres del mundo sobre el disco lunar de forma simultánea.

Un fenómeno de etapas marcadas

El proceso se divide en fases claras. Comienza con una etapa penumbral sutil, seguida de una fase parcial donde la sombra principal (umbra) muerde el disco lunar.

El clímax, o totalidad, iniciará según la NASA a las 6:04 a. m. ET (11:04 UTC) y se extenderá por aproximadamente una hora. Mientras en el este de Asia y Australia el eclipse se verá al atardecer, en América del Norte y Central se podrá disfrutar durante toda la madrugada.

El desafío en Venezuela y el Cono Sur

La experiencia para los observadores en América Latina será variada y, en algunos casos, una carrera contra el reloj. En Venezuela, el fenómeno comenzará a las 4:44 a. m. local con la fase penumbral. La fase parcial —cuando la Luna empieza a oscurecerse visiblemente— iniciará a las 5:50 a. m.

Sin embargo, debido a que el satélite se ocultará en el horizonte cerca de las 6:42 a. m., los venezolanos solo podrán apreciar el inicio del oscurecimiento antes de que la luz del amanecer domine el cielo.

Situaciones similares se vivirán en Bogotá y Santiago de Chile, donde la Luna se pondrá apenas minutos después del máximo del eclipse, exigiendo a los observadores buscar horizontes muy despejados hacia el oeste.

México: El mejor asiento de la región

Por el contrario, México será uno de los mejores puntos de observación. El eclipse será total, iniciando la fase crítica a las 5:04 a. m. local y alcanzando su punto máximo a las 5:33 a. m.

Con una nubosidad histórica de solo el 9% para esta fecha, las condiciones meteorológicas prometen ser ideales para capturar la tonalidad rojiza en su máximo esplendor.

Recomendaciones para la observación

Para disfrutar de este espectáculo no se requieren telescopios ni equipos costosos, aunque unos binoculares pueden resaltar los detalles de la superficie lunar. La recomendación principal es alejarse de las luces artificiales y contar con una vista limpia hacia el oeste/noroeste.

Durante la totalidad, al disminuir el brillo lunar, las estrellas de la constelación de Leo se harán visibles alrededor del satélite, añadiendo un toque extra de belleza al evento.