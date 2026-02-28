En un esfuerzo por armonizar los intereses de los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria, el Ministerio de Agricultura y Tierras presentó el pasado miércoles 26 de febrero una propuesta base de 0,40 USDT por kilogramo de arroz paddy húmedo.

El planteamiento surgió en el marco de una mesa de negociación celebrada en la ciudad de Caracas, la cual contó con la participación activa de gremios agrarios, representantes del sector agroindustrial y productores primarios.

Julio León Heredia, titular de la cartera agrícola, lideró la propuesta que se proyecta como un mecanismo de mediación clave para destrabar el debate entre productores y procesadores del grano.

Según estimaciones técnicas del organismo gubernamental, este ajuste se calculó para generar un impacto mínimo en el precio final que el consumidor cancela en los anaqueles.

Incremento en las proyecciones anuales

De acuerdo con datos obtenidos de manera extraoficial, el valor de 0,40 USDT se establece como una base mínima referencial. Esta cifra representa un avance significativo respecto al ciclo anterior, donde el precio se ubicó en torno a los 520 dólares por tonelada métrica.

Con este nuevo esquema, la proyección se sitúa en 595 dólares por tonelada métrica (TM) calculados a la tasa oficial, lo que supone un alivio financiero para el sector primario.

Compromisos y acuerdos complementarios

Más allá del valor monetario, el documento ministerial incluye una serie de acuerdos estratégicos para blindar la producción nacional.

Entre los puntos más destacados se encuentra la implementación de un control estricto sobre las importaciones de arroz para evitar la competencia desleal, así como la aplicación de retroactividad sobre el volumen de grano ya entregado durante la zafra actual.

Asimismo, se busca garantizar que los agricultores reciban sus pagos de manera oportuna, eliminando los retrasos que suelen afectar su flujo de caja.

Hacia una mayor eficiencia productiva

El Ministerio también planteó la creación de incentivos para que las industrias mejoren los precios de compra por encima de la base mínima, fundamentándose en criterios de calidad y rendimiento.

A cambio, el ente oficial solicitó al sector productivo un compromiso firme para elevar la eficiencia en el campo y mejorar los rendimientos por hectárea en el corto y mediano plazo.

Expectativas de los gremios

Previo a este anuncio, la Federación Venezolana de Asociaciones de Productores de Arroz (Fevearroz) había puesto sobre la mesa una propuesta de 0,38 dólares por kilogramo.

Por su parte, Roberto Latini, director de arroz de Fedeagro, subrayó que ante el inicio de la cosecha del ciclo norte-verano 2025-2026, la prioridad es alcanzar un acuerdo que permita cubrir los costos de producción y asegure la sostenibilidad de la actividad arrocera en el país.