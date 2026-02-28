Una profunda consternación embarga al sector La Arreaga, en la capital zuliana, tras el voraz incendio registrado la mañana de este sábado que segó la vida de Harold Castillo, un pastor evangélico de 47 años, y su hija menor, Eleana Castillo, de apenas seis años.

El siniestro se originó aproximadamente a las 6:30 a.m., presuntamente a causa de un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado. Las llamas se propagaron con una velocidad devastadora, confinando a la familia dentro de la vivienda en cuestión de minutos.

Un acto de heroísmo y dolor

Relatos de testigos y vecinos describen una escena desgarradora. En un acto de valentía desesperada, el pastor Castillo logró rescatar de entre las llamas a su hija mayor, Anna Castillo (12). Sin embargo, al intentar regresar por la pequeña Eleana, el fuego y el humo bloquearon toda vía de escape, impidiendo que ambos pudieran salir con vida.

La adolescente Anna Castillo, única sobreviviente del núcleo familiar presente en el inmueble, fue trasladada de urgencia al Hospital Coromoto. Según informes médicos preliminares, presenta quemaduras de gravedad y se encuentra bajo pronóstico reservado.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, en conjunto con comisiones policiales, acordonaron el área para realizar el levantamiento de los cuerpos y dar inicio a las experticias técnicas. Aunque la hipótesis principal apunta a una falla eléctrica, las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar con exactitud el origen del fuego que hoy enluta a la comunidad cristiana y a la sociedad marabina.