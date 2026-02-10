Los compositores Paul Thomas Anderson y Jonny Greenwood han pedido que se retire del documental ‘Melania’, que trata sobre aspectos de la vida de la actual primera dama estadounidense, la banda sonora de la película ‘El Hilo Fantasma’, informa USA TODAY.

Greenwood, guitarrista de Radiohead y compositor nominado al Oscar, ha compartido una declaración conjunta con Anderson en la que se opone a que parte de la banda sonora que compuso para la película de Anderson de 2017 se utilice en el reciente documental de Amazon MGM Studios sobre la primera dama Melania Trump.

Solicitud de retiro

Ambos han solicitado que la música de ‘El Hilo Fantasma’ se elimine de ‘Melania’.

«Nos hemos enterado de que una pieza musical de ‘El Hilo Fantasma’ se ha utilizado en el documental de ‘Melania'», declararon Greenwood y Anderson en un comunicado divulgado por USA TODAY.

Aunque Jonny Greenwood no posee los derechos de autor de la banda sonora, Universal no le consultó sobre este uso por parte de terceros, lo cual constituye un incumplimiento de su contrato de compositor. Como resultado, Jonny y Paul Thomas Anderson han solicitado su eliminación del documental, explica la publicación.

Greenwood recibió una nominación al Óscar a la mejor banda sonora original por la música que compuso para ‘El Hilo Fantasma’, el drama de Anderson de 2017 protagonizado por Daniel Day-Lewis.

Greenwood fue nominado al Óscar nuevamente este año por su banda sonora para la película más reciente de Anderson, ‘Una Batalla Tras Otra’ (‘One battle after another’).

Dirigida por Brett Ratner, ‘Melania’ sigue a la primera dama de Estados Unidos en los días previos a la segunda investidura del presidente Donald Trump en 2025.

Además del tema ‘Barbara Rose’ de la banda sonora de ‘Phantom Thread’, la película también incluye música de los Rolling Stones, Michael Jackson, Aretha Franklin y Elvis Presley, entre otros artistas.