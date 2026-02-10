Bajo la batuta del maestro Luis Miguel González, la Orquesta Sinfónica de Venezuela (OSV) dará inicio a su ciclo de conciertos este sábado 14 de febrero en el Auditorio del Colegio Emil Friedman en Caracas.

La gala, titulada «Pasión Sinfónica», estará dedicada íntegramente a Tchaikovsky, con un programa que incluye la emblemática Obertura-Fantasía de Romeo y Julieta y la Sinfonía n.º 4 en fa menor, Op. 36.

Aquiles Hernández, presidente de la OSV, resaltó que elegir el Día del Amor y la Amistad para el debut de temporada responde a la búsqueda de una fecha «con mucha fuerza» emotiva.

Asimismo, Hernández adelantó que la orquesta planea retomar sus espacios habituales en recintos como el Teatro Teresa Carreño, el Aula Magna de la UCV y la Concha Acústica de Bello Monte.

«Nuestra meta es ofrecer al público una programación regular y estable», puntualizó.