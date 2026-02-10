El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez al ser cuestionado por Newsmax sobre el posible regreso de la extremista María Corina Machado a Venezuela, respondió que el Gobierno Nacional está dispuesto a facilitar el retorno al país de sectores de la oposición que se encuentran en el exterior, siempre que se ajusten a la ley y no hayan recurrido a impulsar acciones violentas de acuerdo a lo establecido en la amnistía.

De este modo, al referirse a María Corina Machado, Jorge Rodríguez sostuvo que existen sectores extremistas que han impulsado la violencia y han llamado a la invasión del país. Indicó que esos factores son determinantes en cualquier evaluación sobre retornos. El dirigente explicó que actualmente se elabora una “ley de honestidad”, orientada a trabajar con distintos sectores políticos.

Sin embargo, advirtió que no aplicará a quienes hayan promovido hechos violentos desde el extranjero.