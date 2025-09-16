Una mañana de tensión en la calle Mariño del centro de San Félix, una disputa relacionada con el cobro del pasaje en el transporte público terminó en una violenta trifulca entre colectores, choferes y pasajeros. La chispa que detonó el conflicto fue el cobro de 30 bolívares a un ciudadano de la tercera edad, quien se negó a pagar esa suma superior a la establecida por ley.

El pasajero, un hombre mayor, fue agredido violentamente con un tubo por uno de los agitadores, recibiendo un golpe contundente en la cabeza que le causó una herida abierta. Fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo para recibir atención.

La pelea no solo alteró el orden público, sino que obligó a los demás pasajeros a abandonar apresuradamente el vehículo en medio del caos. Según denuncias, el monto oficial para el pasaje urbano establecido en Gaceta Oficial número 44.114 es de máximo 25 bolívares, con exenciones para personas mayores y estudiantes, pero el incumplimiento es recurrente.

Los afectados denuncian que colectores y choferes insisten en cobrar tarifas violatorias de la normativa, además de impedir el acceso o maltratar verbalmente a quienes tienen derecho a viajar gratis o con descuento, causándoles indignación y malestar diario.

Aunque la Dirección del Transporte Público de la Alcaldía de Caroní tiene fiscales en el área, se acusa indiferencia ante estas constantes irregularidades que afectan a los usuarios de las diferentes rutas urbanas de San Félix y Puerto Ordaz.

La situación refleja una problemática persistente en el transporte público, donde la falta de control y la actitud agresiva de algunos trabajadores generan un ambiente de violencia y abuso sobre los pasajeros, especialmente contra las personas más vulnerables.

Esta pelea es solo un nuevo capítulo de un conflicto que exige atención urgente de las autoridades para garantizar el respeto a las leyes y la seguridad de quienes dependen del transporte público para movilizarse diariamente.