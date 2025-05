La esperada película biográfica sobre Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua, añadirá 22 días adicionales de rodaje en junio.

La producción, respaldada por Lionsgate, Universal Pictures y el patrimonio del cantante, busca ampliar el material grabado y fortalecer la estructura narrativa del filme.

Posible división en dos entregas

Mientras el equipo creativo avanza en la filmación, los productores consideran dividir la película en dos partes.

Esta decisión surge tras un conflicto legal relacionado con la representación de un personaje clave en la historia, lo que ha llevado a replantear la forma en que se aborda la etapa final de la vida de Jackson.

Ajustes en la narrativa

Las nuevas grabaciones se centrarán en expandir la primera parte del filme, sin rehacer escenas previas. Según fuentes cercanas a la producción, el objetivo es completar la historia original, que inicialmente resultaba incompleta, para lograr una narrativa más sólida y coherente.

Un elenco destacado

La película está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, quien interpreta a su famoso tío. También cuenta con la participación de Colman Domingo, Nia Long y Miles Teller en roles clave.

Estreno y expectativas

La primera película concluiría con la salida de Michael Jackson de The Jackson 5, tras el lanzamiento de su primer álbum como solista, Off the Wall. Aunque el estreno estaba previsto para 2025, la posible reorganización podría modificar el calendario de lanzamiento.