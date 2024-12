Luis Barroso, quien tiene un problema de discapacidad, tiene varios días acudiendo a la sede de Gas Comunal que se encuentra en Unare, Puerto Ordaz, para que le llenen su bombona de 18 kilos y es engañado vilmente.

La víctima acudió a la redacción de soynuevaprensadigital.com, para hacer público la actitud inhumana a la que es sometido por encargados de la referida planta de llenado.

Además, denunció que miembros del consejo comunal de Villa Colombia, le cambiaron sus dos bombonas que tenía en buen estado por dos cilindros deteriorados.

Aunque aseguró que en la empresa de gas comunal le reemplazaron uno de los envases por uno nuevo, pero el segundo no se lo han cambiado, solicitó hablar con el gerente de la planta y le ha sido imposible, “todo es un hermetismo y un engaño a los ancianos y a las personas con discapacidad”, apuntó.

Dice que tiene tres semanas acudiendo a este sitio con el propósito de obtener el líquido y nada, igual, aseguró que tiene los 20 dólares para que le hagan servicio a la bombona deteriorada, ni aun pagando, se niegan a atenderlo.

“En una oportunidad me recibió el jefe de reparaciones de nombre Douglas, se comprometió a solucionarme el problema, y ahora se me esconde, no me da la cara, es una odisea lograr que atiendan a las personas con discapacidad en este sitio”.

Barroso, advirtió que acudirá nuevamente a la planta de llenado en Unare, de no conseguir respuestas, se va a declarar en «huelga de hambre» a las puertas de este lugar.