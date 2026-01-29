Funcionarios de la Delegación Municipal Petare del Cicpc detuvieron a Gerald Alfonso Espinoza (48), en el barrio La Alcabala, municipio Sucre del estado Miranda, por su vinculación directa con el homicidio del oftalmólogo Jerry José Guerra Narváez (21), perpetrado el 18 de abril de 2019 en el mismo sector.

El crimen ocurrió cuando Guerra Narváez fue sometido por Andy Jesús Anderson Gómez (41), aún prófugo, y Franklin Alexander Cisneros Yánez (19), capturado previamente por la Policía de Sucre (Polisucre).

Los delincuentes intentaban despojarlo de sus pertenencias; al oponer resistencia, Anderson le disparó en el cuello, causándole la muerte inmediata. Espinoza, tío de Anderson, facilitó el arma de fuego utilizada en el ataque.

Tras su detención, Espinoza fue verificado en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), revelando antecedentes por tráfico de drogas. Familiares del implicado niegan su culpabilidad y aseguran que no participó en los hechos.

Las autoridades trasladaron a Espinoza al centro de retención del Cicpc, a la espera de presentación ante un tribunal.