En horas de la tarde del lunes 26 de enero, falleció el comisario Luis Garban de 49 años de edad y alto cargo del CICPC, tras recibir una herida por arma de fuego, el suceso ocurrió en la Delegación Municipal Barcelona, estado Anzoátegui.

Garban ingresó sin signos vitales al Hospital Dr. Luis Razetti de la ciudad pasadas las dos de la tarde, según Policía Bolivariana de Anzoátegui. Diagnóstico una herida de bala con entrada en cavidad bucal y salida en región parietal.

Luego del fallecimiento del comisario ninguna autoridad de la policía judicial se ha manifestado con respecto al mencionado suceso, el cadáver fue encontrado en su propia oficina, detectives del Eje de Homicidios investiga el caso.

Garban con una larga trayectoria, gozaba de aprecio de los funcionarios. El suceso que envuelve al mencionado funcionario genera una serie de interrogantes que posiblemente el comisario Douglas Rico, director general del Cicpc, pueda aclarar dichas preguntas y dar a conocer a la opinión pública si se trató de un suicidio o un homicidio.