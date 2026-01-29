Los bolivarenses, Axel Hernández e Ibrahim Falaha se preparan para protagonizar un hito académico. Los jóvenes fueron seleccionados para participar en el nacional que definirá a la delegación que representará a Venezuela en la prestigiosa Olimpiada Latinoamericana de Matemáticas (OLAM), que se llevará a cabo en México el próximo año 2027.

El viernes, 30 de enero, Ibrahim y Axel demostrarán sus habilidades lógica-matemáticas para competir por la oportunidad de vestir la tricolor.

Su participación es el resultado de un talento innato, dedicación y una formación de alto nivel.

Hernández es estudiante del Liceo Nacional «Eduardo Oxford» en Guasipati, mientras que Ibrahim Falaha se forma en el Colegio «Loyola Gumilla» de Puerto Ordaz.

Ambos son brillantes ejemplos del futuro prometedor de la región y el país.

Estos destacados adolescentes no llegan solos a esta etapa, pues, forman parte de los Semilleros Científicos de Venezuela.

Su clasificación al nacional ya es un triunfo que enaltece al estado Bolívar y a Venezuela, demostrando que la calidad académica e intelectual de nuestra juventud tiene un nivel competitivo internacional.