Jesús Coromoto Lugo, alcalde del municipio El Callao, informó que la localidad se prepara para recibir aproximadamente unos 40 mil visitantes durante la celebración de sus emblemáticos carnavales.

Esta festividad, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, cuenta este año con la participación directa de más de cinco mil personas en su organización.

Entre ellos destacan agrupaciones de calipso, diseñadores de fantasías, escuelas de diablos, las tradicionales Madamas y los icónicos mediopintos.

Lugo destacó que a la medianoche del domingo de carnaval —tras la tradicional Misa de las Madamas— se llevará a cabo un despliegue sin precedentes con más de 800 mediopintos.

Aunque las 700 plazas cama del municipio ya están totalmente reservadas, la comunidad ha respondido habilitando casas particulares como posadas.

Asimismo, se prevé que el flujo de turistas impacte positivamente en las poblaciones vecinas de Guasipati y Tumeremo, donde muchos visitantes suelen pernoctar ante la alta demanda.

Con más de 150 años de tradición, el carnaval de El Callao trasciende la festividad para consolidarse como el pilar de su memoria histórica.

Además, el evento representa un motor vital para la dinamización económica de la zona, permitiendo que el comercio y el turismo complementen la actividad minera, principal sustento de la región.