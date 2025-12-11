El presidente colombiano Gustavo Petro respondió este miércoles a su homólogo estadounidense Donald Trump que está «desinformado» sobre Colombia, tras la advertencia de ser «el siguiente» en la presión contra Nicolás Maduro.
«Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína», expresó Petro en un consejo televisado, anunciando publicar su mensaje en X. Trump descartó dialogar pronto por la supuesta hostilidad de Petro: «Será el siguiente» si no reconoce la producción de droga y fábricas que venden a EE.UU.
Petro resaltó 1.446 combates terrestres contra mafias, 13 bombardeos contra jefes (con inteligencia compartida) y 2.700 toneladas de cocaína incautadas desde agosto de 2022. «Vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas, la mayor incautación en la historia del mundo», afirmó.
Críticas a imposiciones y contexto de tensiones
«No soy hostil a los Estados Unidos que luchan por libertad y democracia, pero rechazo imposiciones fundadas en desinformación de políticos aliados a mafias o exmilitares con violaciones de derechos humanos», dijo. Trump retiró a Colombia de aliados antinarcóticos, sancionó a Petro como «líder del narcotráfico» y lanzó la operación Lanza del Sur.
Desde septiembre, EE.UU. destruyó más de 20 embarcaciones narco en Caribe y Pacífico cerca de Venezuela y Colombia, matando a más de 80 tripulantes. Petro critica: «No es cierto que con misiles sobre lancheros se luche contra narcoterroristas».
