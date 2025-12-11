Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década, según un informe de 123 páginas publicado este jueves por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, creada para investigar abusos en Venezuela desde 2014.

La misión, presidida por Marta Valiñas, concluye que la GNB «perpetró y contribuyó directamente» a privaciones arbitrarias de la vida, detenciones ilegales, torturas, tratos crueles y violencia sexual o de género. Estos actos ocurrieron en operativos contra protestas y persecución política selectiva, facilitados por un «entorno prolongado de impunidad».

La fusión de funciones militares y policiales legitimó la militarización de la seguridad ciudadana, bajo una cadena de mando «altamente centralizada» dirigida por el presidente Nicolás Maduro como comandante en jefe.

Fuerza desproporcionada en protestas

El informe analiza la represión de protestas en 2014, 2017, 2019 y 2024, donde la GNB usó fuerza «desproporcionada», incluyendo armas letales disparadas «indiscriminadamente» a zonas vitales. Se documentan modificaciones en proyectiles para mayor daño, detenciones masivas y selectivas, siembra de evidencias, torturas y violencia sexual en centros de detención. «No fueron incidentes aislados, sino un patrón para doblegar a las víctimas», enfatizó Valiñas.

La GNB fue clave en la «persecución con motivos políticos», ejecutando la mayoría de detenciones políticas en 2019-2020 y capturas postelectorales de 2024. La misión ve indicios para responsabilidad penal de funcionarios y mandos bajo artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, supervisado por la Corte Penal Internacional.

Creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misión incluyó recientemente a Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina), cuyo mandato finalizó en octubre. El informe se publica un día después de la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo, recibida por su hija Ana Corina Sosa.