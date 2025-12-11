La líder opositora venezolana María Corina Machado, oculta durante 16 meses, declaró a la BBC que regresará a Venezuela pese a conocer «exactamente los riesgos», tras llegar encubiertamente a Noruega para el Premio Nobel de la Paz 2025.

«Por supuesto que voy a regresar. Voy a estar donde sea más útil para nuestra causa», afirmó Machado. Hasta recientemente, creía necesario estar en Venezuela; ahora, en Oslo representa mejor la lucha. Apareció anoche en un balcón hotelero, recibida con gritos de «valiente» y el himno venezolano. «He podido abrazar a los que más quiero tras 16 meses», emotivó.

Denuncia al gobierno de Nicolás Maduro como «criminal» que la tilda de terrorista y busca encarcelarla. «Salir de Venezuela en estas circunstancias es muy peligroso», admitió, agradeciendo a quienes arriesgaron vidas por su escape.

Acusaciones contra el régimen y llamado internacional

Prohibida en las presidenciales de 2024 (desestimadas internacionalmente), Machado califica al chavismo como «estructura criminal» financiada por narcotráfico y tráfico de personas. Pidió cortar esos flujos globalmente; Maduro niega vínculos con cárteles.

Ante ataques estadounidenses a buques narcos, evitó respaldar intervención militar directa, pero acusó a Maduro de entregar soberanía a criminales. Afirmó estar lista para formar gobierno y ofreció diálogo para transición pacífica, rechazado por el régimen.

El fiscal venezolano la declaró fugitiva por «conspiración y terrorismo». El Wall Street Journal detalla: disfrazada, pasó 10 controles militares y escapó en lancha desde pueblo pesquero, con ayuda de red de exiliados. Ni el Instituto Nobel sabía su llegada; su hija Ana Corina Sosa recibió el premio inicialmente. El plan duró dos meses.